«مصرف لبنان» يتعهد بتأمين حاجات الأسواق من الدولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أمس الاثنين: إن المصرف سيواصل تأمين احتياجات القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية وفقاً للأسعار الثابتة التي يعلن عنها بدون تغيير، وسيتم إصدار تعميم اليوم الثلاثاء سيخفف الضغط على طلب الدولار.

وقال سلامة، بعد أن اجتمع مع الرئيس اللبناني ميشيل عون، إن التعميم سينظم توفير الدولار «للمصارف بالسعر الرسمي لتأمين استيراد البنزين والأدوية والطحين».

وقال سلامة في بيان من الرئاسة «سأصدر الثلاثاء تعميماً يخفف الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة، المركزي يؤمن حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية، وسوف يستمر في ذلك وفقاً للأسعار الثابتة التي يعلن عنها».

وجاء اجتماع سلامة مع الرئيس عون في أعقاب احتجاجات على نطاق واسع الأحد حول الأوضاع الاقتصادية في بلد يعاني ركود الاقتصاد وقيوداً مالية مرتبطة بتباطؤ تدفقات رؤوس الأموال من الخارج.

وبدأت هذه القيود تطفو على السطح في الاقتصاد الحقيقي مؤخراً، حيث يواجه بعض المستوردين، بما في ذلك مستوردو الوقود وأصحاب المطاحن، صعوبات في استبدال الليرة اللبنانية بالدولار بسعر الصرف الرسمي عند 1507.5 ليرة مقابل الدولار. (رويترز)