«الشارقة لإدارة الأصول» تستعد لتطوير وإدارة أسواق «الوسطى»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

زار وفد من شركة الشارقة لإدارة الأصول، برئاسة وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي للشركة، أمس مدن المدام، ومليحة، والذيد، والبطائح، لبحث إجراءات تحديث وتطوير أسواق هذه المدن، وذلك استمراراً لزياراته التنسيقية لمدن ومناطق إمارة الشارقة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتولي شركة الشارقة لإدارة الأصول، إدارة جميع الأسواق في المنطقة الشرقية والوسطى للإمارة والبالغ عددها 8 أسواق.

التقى وليد الصايغ والوفد المرافق له خلال هذه الزيارات الميدانية كلاً من سالم عبيد الميالة، مدير بلدية المدام، ومصبح الكتبي، مدير بلدية منطقة مليحة، وعلي الطنيجي، مدير بلدية مدينة الذيد، وعبيد الطنيجي، مدير بلدية منطقة البطائح، إلى جانب كبار المسؤولين والموظفين في هذه البلديات التابعة للمنطقة الوسطى لإمارة الشارقة.

وقال وليد الصايغ: «جاءت هذه الزيارات بهدف وضع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، موضع التنفيذ فيما يتعلّق بتحديث وإدارة أسواق إمارة الشارقة، وخصوصاً في المنطقتين الشرقية والوسطى، لتقديم خدمة متميزة وسلع ذات جودة عالية، وتولي شركة الشارقة لإدارة الأصول مسؤولية إدارة هذه الأسواق أسوة بسوق الجبيل».

وأكد خلال لقاءاته مع رؤساء بلديات مدن المنطقة الوسطى، أن شركة الشارقة لإدارة الأصول تتطلع إلى تعزيز تعاونها مع البلديات باعتبارها شريكاً استراتيجياً للشركة ومكملاً لدورها، مشيراً إلى أن التعاون بين الفريقين سيسهم في تسهيل إدارة الأسواق ويرفع مستوى الخدمة، حيث ستلتزم الشركة بتطبيق نفس الأنظمة والمعايير العالمية المتبعة في إدارة سوق الجبيل في سائر هذه الأسواق مثل التكييف، والتبريد، والتهوية وغيرها من التجهيزات والخدمات.

وشملت الزيارات الاطلاع على الأسواق القائمة، ومناقشة سبل تطويرها، والإجراءات التي سيتم اتباعها لتسهيل وتسريع نقل إدارتها إلى شركة الشارقة لإدارة الأصول، كما أكد الوفد على أن إدارة سوق الجبيل ستتولى مهام إدارة أقسام الأسماك في هذه الأسواق، وشراء الأسماك من الصيادين المواطنين لدعمهم وتشجيعهم على الاستمرار في هذه المهنة، إلى جانب توفير خدمات تنظيف وتقطيع وشوي الأسماك في جميع الأسواق، في مكان واحد.