الاقتصاد

36 مليون مستخدم للانترنت عن طريق المحمول بمصر والقاهرة فى المقدمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،عن وصول عدد مستخدمو الانترنت عن طريق المحمول الى 36.46 مليون فى يونيو 2019 مقارنة بنحو 32.81 مليون فى يونيو 2018، بينما انخفض حجم استخدام اليو اس بى مودم الى 2.89 مليون فى يونيو 2019 مقارنة بنحو 3.48 مليون خط فى يونيو 2018.

ووصل عدد مشتركو الانترنت فائق السرعة ADSL الى 6.88 مليون اشتراك فى يونيو 2019 مقارنة بنحو 6.91 مليون اشتراك فى مايو 2019 و نحو 5.82 مليون اشتراك فى يونيو 2018.

أما بالنسبة للتوزيع الجغرافى لمشتركى الانترنت فائق السرعة ADSL، فمازالت تسيطر القاهرة الكبرى على النسبة الاكبر بـ38% تليها الدلتا 32% ثم وجه قبلي 14% ومدن القناة وسيناء و البحر الأحمر 6%.

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