شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق منخفضاً ويسجل خسائر شهرية بنسبة 3.7% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسط ارتفاع واسع النطاق للدولار والتفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.



وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أكدت أنها لا تنوي منع الشركات الصينية من إدرراج أسهمها في "وول ستريت".



وتترقب الأسواق عن كثب عقد جولة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول القادم.

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كان الرئيس الأمريكي "دونادل ترامب" قد أكد على رغبة الصين في التوصل إلى اتفاق تجاري وزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية ولحوم الأبقار.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.05 نقطة.



وفي ختام التعاملات، هبطت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.2% أو ما يعادل 33.5 دولار إلى 1472.9 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ الثاني من أغسطس/آب، وسجل المعدن النفيس خسائر شهرية بنسبة 3.7%، لكنه حقق مكاسب فصلية في الربع الثالث بنسبة 3.4%، وسجل أعلى سعر عند 1507.2 دولار وأقل سعر عند 1470.5 دولار.