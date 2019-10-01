الاقتصاد

الدولار يرتفع مع تحول الأنظار نحو المفاوضات التجارية المرتقبة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مع تحول الأنظار نحو المفاوضات التجارية المرتقبة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مع تحول الأنظار نحو المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عدم اليقين حيال احتمالية عزل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من منصبه.


ونفت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم أي خطة لمنع الشركات الصينية من إدراج أسهمها في "وول ستريت".


يأتي ذلك بعد تقارير أشارت إلى أن الولايات المتحدة ربما تدرس فرض قيود على استثمارات الشركات الأمريكية في الصين.

Advertisements


وسوف تنطلق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.


وفيما يتعلق بإجراءات عزل "ترامب" المحتمل، قال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" إن المجلس لن يكون أمامه سوى المضي قدما في الإجراءات المتبعة عقب تصويت مجلس النواب.


يأتي ذلك بعد تسريب مكالمة هاتفية دارت بين "ترامب" ونظيره الأوكراني "زيلنسكي" في يوليو/تموز تتعلق بالضغوط على "كييف" للتحقيق مع المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية "جو بايدن".


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.05 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يرتفع مع تحول الأنظار نحو المفاوضات التجارية المرتقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا