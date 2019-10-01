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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مع تحول الأنظار نحو المفاوضات التجارية المرتقبة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مع تحول الأنظار نحو المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عدم اليقين حيال احتمالية عزل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من منصبه.
ونفت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم أي خطة لمنع الشركات الصينية من إدراج أسهمها في "وول ستريت".
يأتي ذلك بعد تقارير أشارت إلى أن الولايات المتحدة ربما تدرس فرض قيود على استثمارات الشركات الأمريكية في الصين.
وسوف تنطلق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وفيما يتعلق بإجراءات عزل "ترامب" المحتمل، قال زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل" إن المجلس لن يكون أمامه سوى المضي قدما في الإجراءات المتبعة عقب تصويت مجلس النواب.
يأتي ذلك بعد تسريب مكالمة هاتفية دارت بين "ترامب" ونظيره الأوكراني "زيلنسكي" في يوليو/تموز تتعلق بالضغوط على "كييف" للتحقيق مع المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية "جو بايدن".
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.05 نقطة.
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