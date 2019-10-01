شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض بضغطٍ من العملة الأمريكية في آخر جلسات الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وسط ضغوط من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى انتظار جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين.



وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن أن الجولة الجديدة من المفاوضات سوف تنطلق يومي العاشر والحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول القادم.



يأتي ذلك بعد تقارير عن أن واشنطن تدرس تقييد استثمارات الشركات الأمريكية في الصين ما يعني المزيد من التصعيد في الحرب التجاري.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.4 نقطة وأقل مستوى عند 99.05 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:15 بتوقيتت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 54.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 56.5 دولار وأقل سعر عند 54.8 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 1.8% إلى 60.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.2 دولار وأقل سعر عند 60.8 دولار.