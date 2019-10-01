شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في انتظار جولة المحادثات التجارية مع الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مع ترقب عن كثب في الأسواق للجولة التالية من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وكان التشاؤم قد هيمن على المستثمرين نهاية الأسبوع الماضي بعد أن كشف تقرير نشرته "بلومبيرج" بأن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تدرس تقييد استثمارات الشركات الأمريكية في الصين.

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ومن جانبه، نفى وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" ما تردد حول منع إدراج أسهم الشركات الصينية في البورصة الأمريكية.



ولا يزال هناك عدم يقين بشأن إمكانية عزل الرئيس "ترامب" من منصبه لا سيما بعد إعلان رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" عن البدء في إجراءات الإطاحة به من البيت الأبيض بسبب تسريب محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني تطرقت إلى الضغط على كييف من أجل التحقيق مع المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية "جو بايدن".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 92 نقطة) إلى 269911 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 7967 نقطة، بينما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل عشر نقاط) إلى 2972 نقطة.