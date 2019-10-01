شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل مخاوف تجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على النفط ، بالإضافة إلى تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

انخفض خام برنت إلى مستوي 60.12$ للبرميل الأدنى فى أسبوعين ، من مستوى الافتتاح عند 61.96$ ، وسجل أعلى مستوي عند 62.22$.

فقدت العقود الآجلة لخام برنت عند تسوية يوم الجمعة نسبة 1.1% ، بفعل مخاوف الاقتصاد الصيني ،وتعافي إمدادات السعودية.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 4% ، بفعل مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وتأثيره السلبي على مستويات الطلب ، بالإضافة إلى تجدد مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

لا تزال مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وضعف الطلب تسيطر على التعاملات بسوق النفط فى الوقت الحالي ،وتتصعد تلك المخاوف مع توالي البيانات الضعيفة عن الأنشطة الصناعية فى معظم أنحاء العالم ، خاصة فى أوروبا وأسيا.

من ناحية أخرى ،ذكرت وكالة بلومبيرغ" يوم الجمعة إن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تدرس إجراءات من شأنها تقييد تدفقات رأس المال من المستثمرين الأمريكيين إلى الصين ،مع دراسة شطب الشركات الصينية من البورصات الأمريكية.

وتعد تلك الخطوة فى حالة حدوثها تصعيدا دراماتيكيا أخر فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، لكن حتى الآن لم تتأكد تلك الأنباء فى انتظار جولة المحادثات التجارية التي تجمع مسؤولي البلدين على المستوي الوزاري ،والتي من المقرر عقدها أوائل تشرين الأول/أكتوبر المقبل فى العاصمة الأمريكية واشنطن.