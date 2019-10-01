شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم قد يحقق مكسب شهري بفضل الأنباء الإيجابية عن عمليات التطوير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين على وشك تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع استئناف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر ، وقد تحقق الأسعار مكسب شهري بفضل الأنباء الإيجابية عن عمليات تطوير ثاني أكبر شبكة رقمية فى العالم.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "الايثريوم" بنحو 5.7$ بما يعادل نسبة 3.4% إلى 175.17$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 169.47$ ،وسجلت أدنى مستوى عند 165.20$.

فقدت العملة المشفرة "الايثريوم" بالأمس نسبة 2.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع توقف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 152.26$ لكل وحدة ايثريوم.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،انخفضت أسعار الايثريوم بنسبة 20% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال شهر ، بفعل عمليات البيع المفتوحة التي سيطرة على سوق التشفير.

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وعلى صعيد تعاملات شهر أيلول/سبتمبر ،فأسعار الايثريوم مرتفعة حتى الآن بنسبة 1.9% ، بصدد تحقيق أول مكسب شهري خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ، بفضل الأنباء الإيجابية عن تطوير ثاني أكبر شبكة رقمية فى العالم.

قال الشريك المؤسس فى شبكة الايثريوم "فيتاليك بوتيرين" هذا الشهر إنه تجرى الاختبارات حاليا لتحسن أداء الشبكة وتقليل رسوم المعاملات.

وأضاف فيتاليك إنه نظرا لازدحام المعاملات حاليا عبر شبكة الايثريوم ،فقد بدأنا فى اختبار رفع الحد الأقصى لكتلة الغاز إلى 10 أمتار غاز ،بما سوف يساعد على زيادة إجمالي السعة بنسبة 25% ،والغاز هو الرمز المميز الذي يدفعه مستخدمي الايثريوم لإجراء أي عملية على الشبكة.

ومن الأخبار الإيجابية أيضا تقليل عملة Tether الاعتماد على بلوكشين البتكوين والتركيز على استخدام بلوكشين الايثريوم.

وأيضا اقتراب الرسوم المدفوعة على شبكة الايثريوم من الرسوم المدفوعة على شبكة البتكوين ، ووفقا لبيانات بحثية ،إنه اعتبارا من يوم 15 أيلول/سبتمبر دفع مستخدمي شبكة الايثريوم رسوم يومية تقدر بحوالي 182,899$ مقابل رسوم 185,993$ رسوم استخدام شبكة البتكوين.