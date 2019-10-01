شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يقفز لأعلى مستوى فى 28 شهرا بفضل طلب قوى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه القوية التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة لعمليات تصحيح وجني أرباح ، مسجلا أعلى مستوى فى 28 شهرا ، بفضل الطلب القوي على العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ،و أفضل استثمار بديل مع تجدد المخاوف حيال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 99.46 نقطة الأعلى منذ أيار/مايو 2017 ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.12 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 99.05 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات يوم الجمعة منخفضا بنسبة 0.1% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح فى أخر تداولات الأسبوع.

وعلى مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، حقق المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفعل مستويات الطلب القوية على العملة الأمريكية.

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وتعاذ المكاسب الأخيرة والمستمرة للعملة الأمريكية إلى الطلب القوي على الدولار كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية ، فى ظل الضغوط السلبية التي تواجه العملات الرئيسية الأخرى ، خاصة اليورو والجنيه الإسترليني.

اليورو يواجه تصاعد مخاوف الركود الاقتصاد فى أوروبا ،والتي قد تجبر المركزي الأوروبي عن اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة خلال الاجتماعات المقبلة ،والجنيه الإسترليني حالة عدم اليقين تجاه انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والتوقعات القاتمة للاقتصاد الملكي.

ذكرت وكالة بلومبيرغ" إن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تدرس إجراءات من شأنها تقييد تدفقات رأس المال من المستثمرين الأمريكيين إلى الصين ،مع دراسة شطب الشركات الصينية من البورصات الأمريكية.

جددت تلك الأنباء مخاوف تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع الدولار الأمريكي باعتباره أفضل استثمار بديل وقت ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية.