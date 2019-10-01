شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة على وشك تحقيق أكبر مكسب فصلي فى عامين بفضل طلب التجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الخامس على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى شهر ونصف ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، لكنها بصدد تحقيق أكبر مكسب فصلي فى عامين بفضل الطلب القوي من مستثمري التجزئة.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 2.1% إلى مستوي 17.10$ للأوقية الأدنى منذ 23 آب/أغسطس الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 17.47$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 17.60$.

فقد المعدن الأبيض "الفضة" يوم الجمعة نسبة 1.5% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مع هبوط معظم المعان النفيسة المقومة بالدولار الأمريكي ، بالإضافة إلى مخاوف حيال الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن فى العالم.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،انخفضت أسعار الفضة بنسبة 2.5% ، فى ثالث خسارة أسبوعية خلال شهر ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ، بالإضافة إلى تباطؤ الطلب على الأصول الاستثمارية الآمنة.

Advertisements

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3% ، مسجلا أعلى مستوى فى 28 شهرا عند 99.43 نقطة ، عاكسا الصعود القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الفضة والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

وعلى صعيد الربع الثالث من هذا العام ،والتي تنتهي تعاملاته رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ، حققت الفضة ارتفاعا بنسبة 12.5% ، على وشك تحقيق ثاني مكسب فصلي على التوالي ،وبأكبر مكسب فصلي منذ الربع الأول من عام 2017.

وتعاذ تلك المكاسب القوية إلى الطلب الواسع من قبل مستثمري التجزئة، خاصة بعد الانتباه مؤخرا بأن أسعار الفضة تبعد كثيرا عن قيمتها الحقيقية بالمقارنة مع أسعار الذهب.

حيث أن تحركات الفضة تاريخيا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض الأسعار ، لكن هذا الأمر لم يحدث خلال الفترة الأخيرة ،بالرغم من تسجيل الذهب مستويات قياسية جديدة خلال أكثر من ست سنوات.