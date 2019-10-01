شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع فى مستهل جلسات الأسبوع بفعل مخاوف تجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مع تجدد مخاوف تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،بعد أنباء عن تفكير إدارة الرئيس ترامب فى تقييد تدفقات رأس المال من المستثمرين الأمريكيين إلى الصين ،مع دراسة شطب الشركات الصينية من البورصات الأمريكية.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.1% حتى الساعة 08:50 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع صعود قوي لشركات الموارد الأساسية.

وعلى مدار جلسات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر ستوكس أوروبا نسبة 0.3% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال شهر ونصف ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ،بجانب بيانات ضعيفة عن مستويات الثقة بالاقتصاد فى ألمانيا وأوروبا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، فى طريقه صوب تكبد أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

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تصدر قطاع الطاقة قائمة القطاعات الخسارة فى أوروبا مع انخفاض بأكثر من 0.5% ، مع تضرر القطاع من الهبوط المستثمر فى أسعار النفط بالسوق العالمي.

ذكرت وكالة بلومبيرغ" إن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تدرس إجراءات من شأنها تقييد تدفقات رأس المال من المستثمرين الأمريكيين إلى الصين ،مع دراسة شطب الشركات الصينية من البورصات الأمريكية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.8% ،مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، فى ألمانيا فقد مؤشر داكس حوالي 0.2 % ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.3% ، ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.