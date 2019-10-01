شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب على وشك تحقيق رابع مكسب فصلي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل قوة أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، لكن الأسعار على وشك تحقيق رابع مكسب فصلي على التوالي ، بفضل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية.

انخفضت أسعار الذهب بحوالي 0.6% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,486.15$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,494.72$،وسجلت أعلى مستوي 1,500.52$ ، وأدنى مستوي 1,485.19$ الأدنى منذ 18 أيلول/سبتمبر الجاري.

أنهي معدن الذهب تعاملات يوم الجمعة منخفضا بنسبة 0.5% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع هبوط معظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ، فقدت أسعار الذهب نسبة 1.3% ، فى رابع خسارة أسبوعية خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ست سنوات ، بالإضافة إلى تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.1% ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 99.31 نقطة ، عاكسا الأداء القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي لا يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب.

Advertisements

على صعيد تعاملات الربع الثالث من هذا العام ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ، حققت أسعار الذهب حتى الآن ارتفاعا بنسبة 5.4% ، على وشك تحقيق رابع مكسب فصلي على التوالي ، بفضل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية.

تمثلت تلك المخاطر فى استمرار الحرب التجارية الشراسة بين الولايات المتحدة والصين ، والتي أثرت كثيرا على مسار نمو الاقتصاد العالمي ،ودفعت معظم المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى خفض توقعات النمو خلال العام الجاري.

ومع تزايد مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمي ،قامت معظم البنوك المركزية العالمية بخفض معدلات الفائدة و الإعلان عن برامج تحفيزية جديدة ، لمواجهة مخاطر الركود الاقتصادي وضعف التضخم.

وهناك أيضا تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط ، وحالة عدم اليقين حيال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ،والتوترات السياسية فى إيطاليا وألمانيا و الولايات المتحدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 2.06 طن متري لينزل الإجمالي إلى 922.88 طن متري ،متخليا عن إجمالي 924.94 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.