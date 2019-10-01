شكرا لقرائتكم خبر عن النفط قرب أدنى مستوى فى أسبوعين بفعل مخاوف اقتصادية وتجدد التوترات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ليواصل الخام الأمريكي خسائره لليوم السابع على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين ،وخام برنت لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على النفط ، بالإضافة إلى تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 55.15$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 56.34$، وسجل أعلى مستوي عند 56.40$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 60.12$ للبرميل الأدنى فى أسبوعين ، من مستوى الافتتاح عند 61.96$ ، وسجل أعلى مستوي عند 62.22$.

أنهي الخام الأمريكي تعاملات يوم الجمعة منخفضا بنسبة 0.8% ، فى سادس خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 54.79$ للبرميل ، و انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1% ، بفعل مخاوف الاقتصاد الصيني ،و تعافي إمدادات السعودية.

Advertisements

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 4% ، بفعل مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وتأثيره السلبي على مستويات الطلب ، بالإضافة إلى تجدد مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

لا تزال مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وضعف الطلب تسيطر على التعاملات بسوق النفط فى الوقت الحالي ،وتتصعد تلك المخاوف مع توالي البيانات الضعيفة عن الأنشطة الصناعية فى معظم أنحاء العالم ، خاصة فى أوروبا وأسيا.

من ناحية أخرى ،ذكرت وكالة بلومبيرغ" يوم الجمعة إن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تدرس إجراءات من شأنها تقييد تدفقات رأس المال من المستثمرين الأمريكيين إلى الصين ،مع دراسة شطب الشركات الصينية من البورصات الأمريكية.

وتعد تلك الخطوة فى حالة حدوثها تصعيدا دراماتيكيا أخر فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، لكن حتى الآن لم تتأكد تلك الأنباء فى انتظار جولة المحادثات التجارية التي تجمع مسؤولي البلدين على المستوي الوزاري ،والتي من المقرر عقدها أوائل تشرين الأول/أكتوبر المقبل فى العاصمة الأمريكية واشنطن.