شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين بصدد تكبد أول خسارة فصلية خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بصدد تكبد أول خسارة فصلية خلال 2019 ، فى ظل الأجواء السلبية التي سيطرة على أكبر عملة رقمية فى العالم خلال تلك الفترة ،وعمليات البيع المفتوحة التي أعقبت الاستقبال الفاتر لمنصة العقود الآجلة للبتكوين Bakkt.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 346$ بما يعادل نسبة 4.3% إلى 7,714$ الأدنى منذ 10 حزيران/يونيو الماضي ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,060$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 8,071$.

فقدت أسعار العملة الرائدة "البتكوين" بالأمس نسبة 2.1% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع توقف عمليات التعافي وتسارع عمليات البيع مجددا.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،انخفض البتكوين بنسبة 19.5% ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، وبأكبر خسارة أسبوعية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، بفعل تسارع عمليات البيع المفتوحة.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بنحو 6 مليار$ إلى إجمالي 208 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى أيار/مايو الماضي ، مع استمرار الهبوط فى أسعار البتكوين والعملات الرئيسية الأخرى.

أحد العوامل التي تؤثرا سلبا حاليا على أكبر عملة مشفرة فى العالم "البتكوين" هو قضاء عطلة وطنية لمدة أسبوع فى الصين "الأسبوع الذهبي" يبدأ فى الأول من تشرين الأول/أكتوبر حتى يوم السابع من الشهر.

ونظرا لوجود مجتمع قوي من مستثمري التشفير فى الصين ، فقد تؤدي تلك العطلة إلى عمليات بيع أوسع نطاقا ، ستدفع الأسعار إلى المزيد من الانخفاض تسبب ارتباكا واضحا لمعظم مستثمري التشفير فى باقي العالم.

على صعيد تعاملات الربع الثالث من هذا العام ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار اليوم الاثنين 30 أيلول/سبتمبر ،انخفضت أكبر عملة رقمية فى العالم "البتكوين" بنسبة 28% ، بصدد تكبد أول خسارة فصلية خلال هذا العام ،وبأكبر خسارة فصيلة منذ الربع الأخير من العام الماضي.

تعاذ تلك الخسارة الفصلية إلى الأجواء السلبية التي سيطرت على تعاملات العملة المشفرة الرائدة فى السوق ،بالتزامن مع تباطؤ الطلب على البتكوين كملاذ آمن بالرغم من ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية ،بالإضافة إلى عمليات البيع المفتوحة التي أعقبت الاستقبال الفاتر لمنصة العقود الآجلة للبتكوين Bakkt.

الأجواء السلبية تمثلت فى استمرار هجوم الساسة فى الولايات المتحدة على البتكوين وصناعة التشفير ، بالإضافة إلى توالي الانتقادات والتحقيقات حول عملة فيسبوك الرقمية " ليبرا".

قال وزير خارجية الولايات المتحدة"مايك بومبيو" أنه يجب تنظيم معاملات البتكوين على غرار المعاملات المالية الأخرى ،حيث تحظي العملة المشفرة بالقدرة على القيام بمعاملات مجهولة منها الأنشطة الغير قانونية وتمويل الإرهاب.

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وسبق أن شن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " ووزير الخزانة "ستيفن منوشين " هجوما شرسا على البتكوين والعملات المشفرة ،وأكدوا على إنها تستغل لدعم مليارات الدولارات من الأنشطة غير المشروعة.

ويبدو حاليا بدون أدني شك أن معظم الساسة الأمريكيين مقتنعون أن التشفير هو عالم من غسيل الأموال وتهريب المخدرات وتمويل الإرهاب، وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة من القائمين على صناعة التشفير حتى يتمكنوا من تغير تلك النظرة القاتمة.

وتواجه عملة فيسبوك "ليبرا" المتوقع ظهورها للنور رسميا خلال النصف الأول من 2020،موجة كبيرة من القلق لدي المنظمين فى معظم أنحاء العالم ،حتى أن المشرعين فى الولايات المتحدة قد طالبوا بإيقاف المشروع حتى يتم فحص القضايا المتعلقة بيه ، ومناقشتها بصورة مستفيضة حتى يتم إصدار قرار نهائي.

قال الرئيس التنفيذي لشركة "شيف جولد" بيتر شيف أن البتكوين فشل مرة أخرى فى اختبار الملاذ الآمن ،فمع هبوط أسواق الأسهم العالمية عقب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، لجأ المستثمرين إلى شراء الملاذات الآمنة النقدية.

أضاف شيف "العدو اللدود للبتكوين" ارتفع الين اليابان والفرنك السويسري ومعادن الذهب والفضة ،وانخفض البتكوين أكثر من الأسهم.

وكما توقع الكثير من الخبراء حدوث زيادة فى تقلب أسعار البتكوين وحركة الاتجاه ، بعد إطلاق التداول الرسمي فى منصة Bakkt ، حيث اثبت الدببة تفوقهم على الثيران ،و دفعوا الأسعار إلى الهبوط الحاد.

وساعد كثيرا فى هذا الأمر ، الاستقبال الفاتر جدا لأكبر منصة رقمية للعقود الآجلة للبتكوين Bakkt فى العالم ،والتي طال انتظارها ،والذي يعد أمر غير متوقعا على الإطلاق ، يعكس تمهل المستثمرين من المؤسسات قبل عقد صفقات جديدة.

حيث سجلت العقود المفتوحة على منصة Bakkt الخاصة بمجموعة ICE المالكة لبورصة نيويورك NYSE خلال أول 24 ساعة بعد إطلاق التداولات رسميا فى 22 أيلول/سبتمبر نحو 71 من عقود الآجلة للبتكوين.

ويؤكد بعض الخبراء إن الانخفاض الغير متوقع فى سعر البتكوين علامة على أن العملة المشفرة تبحث عن قيمتها الحقيقية ، فى ظل تحرك السوق إلى المزيد من التنظيم الفعلي ومنع التلاعب فى الأسعار.

قال المؤسس المشارك فى شركة فندسترات الاستثمارية "توم لي" إن اطلاق Bakkt أمر جيد للغاية ،حيث من المؤكد أن يعمل على تحسين ثقة المستثمرين من المؤسسات فى صناعة التشفير".

من جهته توقع مستثمر العملات الرقمية "آري بول" أن التسليم الفعلي للبتكوين على منصة Bakkt من المحتمل أن يؤدي إلى إبطاء الطلب على الأقل فى البداية.