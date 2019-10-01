شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص العجز بالحساب الجاري البريطاني أسوأ من التوقعات - الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن البنك المركزي البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش الحساب الجاري للربع الثاني/ 2019 مسجلاً عجز بمقدار 25.2 مليار إسترليني ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلي عجز بمقدار 19.2 مليار إسترليني ،وسجل الربع الأول عجز بمقدار 33.1 مليار إسترليني المعدل من عجز بمقدار 30 مليار إسترليني ،وبذلك يكون العجز قد تقلص بمقدار 7.9 مليار جنيه إسترليني.

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