شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات نمو الاقتصاد البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحاول التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ، مستفيدا من تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن نمو الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني من هذا العام.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.2311$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2297$ ،وسجل أدنى مستوى عند 1.2283$.

أنهي الجنيه تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.2270$ ، تحت ضغط تعليقات مسؤول بالبنك المركزي البريطاني.

قال "مايكل سوندرز" عضو لجنة السياسة النقدية بالمركزي البريطاني يوم الجمعة "أن البنك قد يخفض معدل الفائدة فى الفترة المقبلة من أجل إنعاش الاقتصاد سواء انفصلت البلاد عن الاتحاد الأوروبي باتفاق أو بدونه".

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقد الجنيه الإسترليني نسبة 1.5% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل حالة عدم اليقين المحيطة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست".

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وبسبب تلك الحالة بالتزامن مع توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى المملكة المتحدة ، فقد الجنيه نحو 5.5% مقابل الدولار على مدار تعاملات الربع الثالث من هذا العام ، بصدد تكبد ثاني خسارة فصلية على التوالي ،وبأكبر خسارة فصلية منذ الربع الثاني من العام الماضي.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، مواصلا هبوطه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعد موجة من المكاسب القوية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من المملكة المتحدة البريطانية ، خاصة عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من هذا العام ،وسجلت القراءة السابقة انكماش الاقتصاد الملكي للمرة الأولى منذ الربع الأخير من عام 2012.

تصدر بحلول الساعة 08:30 جرينتش القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني الربع الثاني/2019 المتوقع نفس القراءة السابقة انكماش بمعدل 0.2% ،الجدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني سجل نمو بمعدل 0.5 % خلال الربع الأول.

ويصدر بنفس التوقيت الحساب الجاري البريطاني لنفس الربع المتوقع عجز بمقدار 19.2 مليار إسترليني بالمقارنة مع عجز بمقدار 30 مليار إسترليني خلال الربع الأول.