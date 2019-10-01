شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السابعة في أثنى عشرة جلسة من الأعلى لها منذ 27 من آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:07 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.0922 مقارنة بالافتتاحية عند 1.0921، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0926، بينما حقق الأدنى له في أكثر من عامين عند 1.0905.

هذا وتتطلع الأسواق عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.5% مقابل تراجع 2.2% في تموز/يوليو الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.9% مقابل 4.4%، وذلك قبل أن نشهد من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.3% دون تغير عن آب/أغسطس.

كما قد نشهد أيضا عن ألمانيا الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين للشهر الماضي، وصدور قراءة التغير في البطالة والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 5 ألف مقابل 4 ألف في آب/أغسطس، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة معدلات البطالة لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي قد توضح استقراراً عند 9.9% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر تموز/يوليو الماضي.

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وصولاً إلى الكشف عن بيانات التضخم أيضا لإيطاليا مع صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس انكماش 0.3% مقابل نمو 0.4% في آب/أغسطس، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة معدلات البطالة لمنطقة اليورو ككل والتي قد توضح استقراراً للشهر الرابع على التوالي الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمان عند 7.5% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في تموز/يوليو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والتي نوه من خلالها أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيؤدي إلى كارثة كبيرة، معرباً عن كون المفوضية الأوروبية تحاول بكامل جهودها من أجل التوصل إلى اتفاق حيال خروج بريطانيا من الاتحاد، ومضيفاً أن هناك حاجة إلى توقيع اتفاق للتجارو الحرة بين الطرفين، إلا أن بعض هذه الاتفاقات التجارية تستغرق سنوات عديدة للتوصل إليها.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 50.0 مقابل 50.4 في آب/أغسطس، ويأتي ذلك قبل أن نشهد غداً صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 50.4 مقابل انكماش عند 49.1 في آب/أغسطس.

كما تطلع الأسواق في وقت لاحق من هذا الأسبوع الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الأمريكي قبل الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي بحلول نهاية الأسبوع، وصولاً إلى إلقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الملاحظات الافتتاحية في حدث الفيدرالي يستمع والذي يستضيفه الاحتياطي الفيدرالي في واشنطون الجمعة المقبلة، ذلك الحديث الذي سيتحدث من خلاله أيضا العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.