شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ مطلع آب/أغسطس، حينما اختبر الأعلى له منذ أواخر أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.17% إلى مستويات 107.79 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.98، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.75، بينما حقق الأعلى له عند 108.01، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعريه صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 107.92.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف تقرير ملخص الآراء من قبل بنك اليابان بالتزامن مع صدر عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمبيعات التجزئة والتي أظهرت ارتفاعاً 4.8% مقابل تراجع 2.3% في تموز/يوليو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.4%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 2.0% مقابل تراجع 2.0% في تموز/يوليو، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.7%.

Advertisements

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تراجعاً 1.2% مقابل ارتفاع 1.3% في تموز/يوليو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.5%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تراجع 4.7% مقابل ارتفاع 0.7%، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 3.9%، وصولاً للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 7.1% مقابل 4.1% في تموز/يوليو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 6.1%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 50.0 مقابل 50.4 في آب/أغسطس، ويأتي ذلك قبل أن نشهد غداً صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 50.4 مقابل انكماش عند 49.1 في آب/أغسطس.

كما تطلع الأسواق في وقت لاحق من هذا الأسبوع الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الأمريكي قبل الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي بحلول نهاية الأسبوع، وصولاً إلى إلقاء محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الملاحظات الافتتاحية في حدث الفيدرالي يستمع والذي يستضيفه الاحتياطي الفيدرالي في واشنطون الجمعة المقبلة، ذلك الحديث الذي سيتحدث من خلاله أيضا العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.