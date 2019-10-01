شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع اللايتكوين للجلسة الثالثة بأكثر 1% وسط توالي ارتدادها من الأعلى لها في سبعة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت اللايتكوين بقرابة الاثنين بالمائة أو بقرابة 0.9$ اليوم الاثنين لنشهد ارتدادها للجلسة العشرة في ثلاثة عشرة جلسات من الأعلى لها منذ 14 من آب/أغسطس في ظلال عمليات البيوع التي عكست الثلاثاء الماضي أسوء أداء يومي لها منذ 16 من كانون الثاني/يناير 2018 وذلك قبل أن تختبر الخميس الأدنى لها منذ الخامس من آذار/مارس في أعقاب إطلاق منصة العملات الرقمية المشفرة بكت والتي تتيح تداول عقود آجلة "مادية" للبتكوين وعقب تخدير باحثي الأمن السيبراني مؤخراً من كون محافظ عملة البتكوين واللايتكوين عرضة للخطر.

وفي تمام الساعة 05:42 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.65% إلى مستويات 52.98$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 54.00$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 52.44$، بينما حققت الأعلى لها عند 54.12$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لسادس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 3.39$ مليار.

هذا تكبدت اللايتكوين خلال الأسبوع الماضي خسائر بقرابة 26% لتعكس أسوء أداء أسبوعي لها منذ آذار/مارس من عام 2018، بينما تعكس حالياً خسائر شهرية بقرابة 18% لتعد بصدد ثالث خسائر شهرية لها على التوالي بعد أن تكبدت الشهر الماضي خسائر بقرابة 35% موضحة آنذاك أسوء أداء شهري لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر وذلك وسط توسع العمليات التصحيحية التي شهدها العملة الرقمية المشفرة عقب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو 2018 عند 146$.

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ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف النقاب عن منصة بكت التي تعد منصة تداول عابرة للقارات مدعومة بالعملة الرقمية المشفرة البتكوين ومنصات العملات الرقمية المشفرة الأسبوع الماضي والبدء في أتاحت تداول عقود آجلة مادية للبتكوين عقب ضجة موسعة منذ العام الماضي علي تلك المنصة التي تتضمن من بين المشاركين في إقامتها شركة مايكروسوفت العملاقة في مجال الحواسب الآلية وسلسلة المقاهي الشهيرة ستاربكس.

ويذكر أن بعض المراقبين لأسواق العملات الرقمية المشفرة قد قاموا بربط إطلاق تلك العقود الآجلة المادية للعملة الرقمية المشفرة البتكوين عن طريق منصة بكت بعمليات البيوع الموسعة التي لاحقت بالأصول الرقمية الثلاثاء، مع أفادتهم بأن المكاسب الموسعة التي شهدتها العملات الرقمية المشفرة في مطلع هذا العام ما هو إلا حالة كلاسيكية لشراء الإشاعة وبيع الخبر.

ونود الإشارة، لكون اللايتكوين تكبدت الثلاثاء خسائر بقرابة 18% موضحة سادس خسائر يومية لها على التوالي وأطول مسيرات خسائر يومية لها في خمسة أشهر عقب تحذير باحثي الأمن السيبراني خلال الآونة الأخيرة من كون البرامج الضارة قد تسرق معلومات محفظة عملة البتكوين والعملات المشفرة الأخرى ومن بينها اللايتكوين والتي استأنفت خسائرها الموسعة مؤخراً عقب خفض مكافأة التعدين عليها في الخامس من آب/أغسطس.

ويذكر أن باحثي الأمن السيبراني في زد-سكاليرز ثريت-لاب-زد حذروا من كون محافظ البتكوين والايتكوين عرضه للخطر من قطعة البرمجيات الخبيثة المسماة إنفي-رات، موضحين أن تلك البرمجيات الخبيثة تبحث عبر الخوادم عن بعد سبل الوصول إلى ملفات والت-دوت-دات وفي حالة الوصول لها يسيطر عليها مجرمو الإنترنت، مضيفين أن إنفي-رات يتم تنزيلها عادتاً من خلال مرفق أو بريد إلكتروني مصاب.