شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عجز التجارة التركي يرتفع إلى 2.5 مليار دولار والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:48 صباحًا, 1 أكتوبر 2019 م المناطق - وكالات أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين أن عجز التجارة الخارجية لتركيا ارتفع 1.2 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس إلى 2.5 مليار دولار.

وقال المعهد إن صادرات تركيا زادت 1.6 بالمئة إلى 12.52 مليار دولار وإن الواردات بلغت 15.02 مليار دولار بارتفاع 1.5 بالمئة مقارنة مع أغسطس 2018.

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