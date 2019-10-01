4 متخصصين عالميين يطلعون موظفي «الإمارات» على أحدث التقنيات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



نظّم فريق تكنولوجيا المعلومات في مجموعة الإمارات مؤخراً مؤتمر «قمة التحول في تكنولوجيا المعلومات». وتحدث خلال المؤتمر أربعة متخصصين عالميين في مجال التكنولوجيا، ونقلت فعالياته مباشرة إلى 2700 موظف في المجموعة بدبي، حيث استمعوا إلى نظريات وخبرات المتحدثين الشخصية، وأتيحت لهم فرصة طرح الأسئلة.

ويتطلب تطور تكنولوجيا المعلومات، الذي يشهد تحولاً مستمراً، تعاون وتواصل المتخصصين في هذا المجال بهدف متابعة الاتجاهات الجديدة والناشئة يومياً. وتندرج القمة ضمن جهود التدريب وصقل المهارات التي تعد أولوية في مجموعة الإمارات.

وشارك الموظفون، بعد انتهاء العروض التقديمية، في ورش عمل تفاعلية: «آليات اللعبة والتحول الرقمي» و«أدوات أكثر ذكاءً لحل مشكلات أكبر.. نظرة داخلية على مجموعة أدوات مستوحاة من وادي السيليكون» و«تحولات سريعة، كيف تجعلها ناجحة؟».