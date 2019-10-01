تخفيض رسوم الرخص التجارية 20٪ في أم القيوين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل على تخفيض رسوم الرخص التجارية بنسبة 20% لدفع عجلة الاقتصاد وتشجيع المستثمرين على الإقبال على الإمارة وإقامة المشاريع فيها.

وثمن الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين توجيهات صاحب السمو الحاكم بتخفيض رسوم الرخص التجارية، وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار الدعم المتواصل من سموه لقطاعات الأعمال المختلفة بالإمارة وحرصه على إيجاد بدائل وحلول فعالة لتشجيعها على ممارسة نشاطاتها.

وقال إن تخفيض رسوم الرخص التجارية من شأنه تعزيز ثقة المستثمر بالخدمات التي تقدمها إمارة أم القيوين وتظهر التزام الحكومة بدعم الأعمال من خلال توفير التسهيلات والإمكانيات لدعم القطاع الخاص والارتقاء بأدائه.

وأكد أن اقتصادية أم القيوين تضع رجال الأعمال والمستثمرين ضمن قائمة أولوياتها وتعمل على إيجاد الحلول التي تسهم في تسهيل مزاولة الأعمال في الإمارة والتوسع بالاستثمار والنمو ما يساهم في توفير مزيد من فرص العمل الجديدة. (وام)