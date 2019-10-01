«أبوظبي الإسلامي» يعتمد خدمة «سامسونج باي»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، عن توفير خدمة «سامسونج باي»؛ بهدف توفير حلول دفع مريحة وبسيطة لعملائه من حاملي بطاقات الفيزا المغطاة الصادرة عن المصرف. وتُعد خدمة «سامسونج باي» أول نظام محفظة رقمية يتم اعتماده ضمن خدمات مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتتيح هذه الشراكة لحاملي بطاقات الفيزا المغطاة تنفيذ معاملات الدفع؛ من خلال الأجهزة المزوّدة بخدمة «سامسونج باي» عبر أجهزة نقاط البيع (PoS) اللاسلكية في جميع أنحاء العالم. وتأتي هذه الخطوة في إطار قيام مصرف أبوظبي الإسلامي تدريجياً باعتماد هذه الخدمة ضمن بطاقات الخصم فئة الفيزا ومحفظة بطاقات الماستر كارد التابعة للمصرف خلال الشهور الستة إلى التسعة القادمة.

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