«أدنوك» تدشن أكبر منصة أسمدة نيتروجينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «أو سي آي إن في» وشركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك)، عن إنجاز اتفاقية شراكة استراتيجية يتم بموجبها دمج أصول «شركة أدنوك للأسمدة» في منصة شركة «أو سي آي» للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنشاء شركة رائدة على مستوى العالم. وتقدّر الإيرادات السنوية للشركة الجديدة، التي تحمل اسم «فرتيجلوب» ومقرها سوق أبوظبي العالمي، بنحو 1.7 مليار دولار (6.2 مليار درهم)، وذلك بحسب التقارير المبدئية لعام 2018. وستعمل «أو سي آي» على تحقيق التكامل والدمج بين العمليات للشركة الجديدة بشكل كامل.

«فرتيجلوب» ستصبح أكبر منصة لتصدير الأسمدة النيتروجينية عالمياً، وأكبر مُنتج لها على مستوى للمنطقة بطاقة إنتاجية 5 ملايين طن من اليوريا، و1.5 مليون طن من الأمونيا القابلة للبيع. وتمتلك الشركة الجديدة أصولاً متطورة وحديثة تدعمها بنية تحتية للتخزين والتوزيع تتيح لها الوصول إلى الموانئ الرئيسية على البحر المتوسط، والبحر الأحمر، والخليج العربي. وتسهم مواقع الإنتاج والتوزيع المتكاملة في تعزيز التنوع الجغرافي للشركة وإمكانية وصولها إلى أسواق جديدة.

وبعد استكمال اتفاقية الشراكة، ستركز «فرتيجلوب» على تحقيق الدمج بين أعمال الشركتين من خلال الاستفادة من جوانب التكامل في الأعمال في المجالات التجارية والفنية.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها رئيس مجلس إدارة «فرتيجلوب»: تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ببناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق أقصى قيمة ممكنة من الموارد الطبيعية والأصول القائمة، يسرنا إتمام هذه الصفقة المهمة بوقت قياسي وبكفاءة عالية بما يعكس منهجية عمل «فرتيجلوب»، ويُشكّل نموذجاً لما نسعى لتحقيقه من خلال دمج أصول «أدنوك للأسمدة» في منصة «أو سي آي» للأسمدة النيتروجينية في المنطقة. وتعد هذه الخطوة إنجازاً جديداً ضمن جهودنا لتنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي، وكذلك خططنا الطموحة للتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات.

وأضاف: نجحنا من خلال التعاون مع «أو سي آي» في إرساء الأسس الضرورية لضمان التكامل والدمج بين أصول الإنتاج وشبكة التوزيع والاستفادة من المواقع الاستراتيجية لهذه الأصول. ونتطلع من خلال التعاون مع «أو سي آي» إلى تطوير أعمالنا في مجال إنتاج الأسمدة النيتروجينية، بما يتيح الوصول إلى أسواق جديدة، ويحقق فوائد كبيرة لجميع العملاء.

وقال ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة «أو سي آي إن في» والرئيس التنفيذي لشركة «فرتيجلوب»: يسرنا استكمال هذه الشراكة الاستراتيجية ضمن إطار زمني قصير، خصوصاً وأنها تجمع بين شريكين يتقاسمان نفس الأهداف الاستثمارية. تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية التزامنا بخلق القيمة في قطاع الأسمدة، وتساهم في الوقت ذاته بتطوير سوق أكثر كفاءة لعملائنا. تتمتع المنصة الجديدة بوضع مالي قوي وإمكانات كبيرة لتحقيق النمو وخلق القيمة مستقبلاً بدعمٍ وتوجيهٍ من مساهميها الرئيسيين.

وبموجب الشراكة الاستراتيجية، سيتم دمج أصول «الشركة المصرية للصناعات الأساسية»، و«الشركة المصرية للأسمدة»، و«سورفيرت»، و«فرتيل» («أدنوك للأسمدة» سابقاً) تحت مظلة «فرتيجلوب» المملوكة لشركتي «أدنوك» و«أو سي آي».