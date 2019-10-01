الطائرات بدون طيار محور «دبي للهليكوبتر» 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



يستعد معرض دبي للهليكوبتر 2020، المختص بتكنولوجيا وعمليات الطائرات المروحية، للانطلاق تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وذلك في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2020،

ويركز المعرض في دورته الثامنة، التي تقام في مكان واحد مع معرض الأمن الوطني والإنقاذ، على مستجدات صناعة المحركات المروحية، بما في ذلك الجيل الجديد من طائرات الهليكوبتر والتاكسي الطائر، و«تقنيات الإقلاع والهبوط العمودية المستقبلية» و«مؤسسات الصيانة والإصلاح المستقبلية» في المنطقة، مسلطاً الضوء على أبرز التحديثات بشأن لوائح المطارات ومهابط الهليكوبتر. وتتميز الدورة المرتقبة باحتضان قطاع الطائرات بدون طيار والأمن والإنقاذ، باعتباره الإضافة الأحدث لفعاليات الحدث.