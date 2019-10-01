شكرا لقرائتكم خبر عن «رويال أتلانتس».. درة جديدة في أفق دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد مشروع «رويال أتلانتس ريزورت آند ريزيدنسز» للافتتاح قبل موعده المحدد في نهاية 2020، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، حيث يتم في الوقت الراهن وضع اللمسات النهائية على الأيقونة المعمارية الجديدة على شواطئ دبي الزاخرة بالأبراج الفريدة.

ويتضمن المشروع الذي يقع في جزيرة النخلة، شققاً فاخرة بإطلالات مباشرة على الخليج وأفق مدينة دبي، مع إمكانية الوصول المباشر إلى مرافق فندق ومنتجع أتلانتس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «رويال أتلانتس».. درة جديدة في أفق دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.