قانون الاستثمار الجديد يحد من ظاهرة العقود الصورية

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أكد عبدالله آل صالح أن تعزيز مكانة الدولة اقتصادياً ونجاح دبي في تبوؤ المرتبة الثالثة عالمياً في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، يعودان إلى نجاح السياسات الاقتصادية، إضافة إلى نجاح مجموعة من السياسات الخاصة، سواء الأمنية أو النقدية أو العمالية، والتي أسهمت في اختيار الدولة واحدة من أهم وجهات الاستثمار في العالم، إلى جانب نجاح السياسات التجارية والاقتصادية.

جاء ذلك خلال جلسة في فعاليات أسبوع دبي للاستثمار أمس، شارك فيها برفقة عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي في دبي، اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إذ توقع آل صالح أن تنمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، موضحاً أنها نسبة مرتفعة بالمقارنة بمعدلات نمو التدفقات الاستثمارية في العالم.

وأضاف آل صالح على هامش مشاركته في الفعاليات: «قانون الاستثمار الجديد سيحد من ظاهرة العقود الصورية في الأعمال، وسيحد من ظاهرة تواجد بعض الشركات الأجنبية في الدولة، وممارستها للأعمال التجارية من خلال إبرام عقود صورية مع مستثمر محلي يملك فيها المستثمر المحلي نسبة 51%، كما أن القانون سيسمح بتملك المستثمر الأجنبي لشركته بنسبة 100%، بحيث يمكنه ذلك من اتخاذ القرار في مشروعه التجاري، بما يزيد من شفافية أداء الأعمال، ويدفع المستثمر المواطن إلى أن يصبح شريكاً حقيقياً بنسبة حقيقية في ممارسة الأعمال».

قال عبدالله البسطي: «يسهم القطاع العقاري بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، ويعد القطاع من أهم القطاعات في الإمارة، ويعتبر القطاع الخاص لاعباً رئيسياً في اقتصاد الدولة، وقد حققت الشركات العقارية الحكومية والخاصة نجاحات عدة، ولكن الفترة المقبلة تحتاج إلى تنظيم أكثر ونوعية من المشاريع العقارية التي تضيف قيمة للقطاع العقاري في الدولة».

وأشار البسطي إلى أن عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بدبي بلغت 257 مشروعاً في النصف الأول من 2019، توزعت بنسبة 61 % للمشروعات الجديدة، و27 % مشروعات أنواع الاستثمار الجديد، و6 % لمشروعات إعادة الاستثمار، و5 % لمشروعات عمليات الدمج والاستحواذ، و1 % للمشاريع المشتركة الجديدة، بينما شكّلت المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية 62 % من إجمالي تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي في النصف الأول من 2019.

أكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أنه تم حتى الآن إصدار 1800 إقامة دائمة، مشيراً إلى أن منح المستثمرين الإقامة الدائمة سيسهم في منحهم الراحة والثقة بممارسة أعمالهم التجارية، وتنميتها داخل الدولة، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تحرص على تسهيل وتسريع جميع المعاملات عبر استخدام التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي. ونوه المري بأن عدد البوابات الذكية لعبور المسافرين في مطار دبي يبلغ حالياً 125 بوابة، إلى جانب 46 بوابة ذكية لأطقم الطائرات الخاصة بشركة طيران الإمارات.