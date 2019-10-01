«إكسبو الشارقة» يحتضن خاتماً يضم 7777 قطعة ألماس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينطلق اليوم الثلاثاء في مركز إكسبو الشارقة «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» في دورته ال47، التي تُقام فعالياته خلال الفترة 1-5 أكتوبر، وسط مشاركة أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية وطنية وعالمية، والتي تعرض منتجاتها على مساحة تبلغ 30 ألف متر مربع والتي تعد من أكبر مساحات العرض على مستوى المعارض المتخصصة.

وأكد مركز إكسبو الشارقة اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق فعاليات الدورة الخريفية من المعرض الذي يقام مرتين سنوياً بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والذي يُعتبر الأول والأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في دولة الإمارات والمنطقة، ويوفر منصة دولية لعرض أحدث تصاميم الساعات والمجوهرات والألماس والأحجار الكريمة.

7777 قطعة من الألماس

وتحتضن الدورة الخريفية من المعرض خاتماً تم اعتماده من موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية كأكثر خاتم يضم عدداً من قطع الألماس في العام 2019، كما حاز اعتماد مجلس الذهب العالمي، حيث يتزين الخاتم ب 7777 قطعة من الألماس وفقاً للشهادة الممنوحة من قبل المعهد الدولي للأحجار الكريمة بمومباي.

وجاء تصميم الخاتم على شكل «زهرة اللوتس» مغلقة ومكونة من 27 بتلة من الرخام، وقد أبدعه المصمم والصائغ الهندي برنس بهانداري مؤسس دار «لاكشيكا للمجوهرات» معتبراً أن زهرة اللوتس رمزاً للجمال والنقاء، ولإنجاز هذه التحفة فقد عمل على تصميمها بالتعاون مع فريق مكون من 12 حرفياً على مدار 18 شهراً من العمل المتواصل، حيث يبلغ وزنها 70.42 جرام وتبلغ قيمتها 4.9 مليون دولار.

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سحوبات يومية

كما سيحظى زوار المعرض إلى جانب متعتهم برحلة مميزة مع المجوهرات والعروض الحصرية، بفرصة الفوز في السحوبات اليومية بجوائز قيمة، بالإضافة إلى السحب الكبير الذي يتم في اليوم الأخير من المعرض على كيلوجرام من الذهب، مقابل كل عملية شراء بمبلغ 500 درهم وذلك تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.

ويشهد معرض الساعات والمجوهرات، مشاركة نخبة من كبرى الشركات والعلامات ورواد صناعة وتصميم وتجارة المجوهرات والساعات من هونج كونج والهند وإيطاليا واليابان وسنغافورة وتايلاند، إلى جانب مشاركة عدد كبير من العارضين الجدد من مملكة البحرين وإيطاليا واليابان والبرازيل والكويت والمملكة العربية السعودية وتايلاند وتركيا، فضلاً عن مشاركة العديد من الشركات الإماراتية.

جناح خاص للمصممين

وتشهد النسخة ال47 تخصيص جناح للمصممين والذي سيستضيف نخبة من أبرز مصممي المجوهرات، ما سيتيح للزوار إمكانية الحصول على تصاميم حصرية من كبار دور المجوهرات والألماس، إلى جانب ذلك سيقدم المعهد الأمريكي للأحجار الكريمة والمعهد الدولي للأحجار الكريمة، دورات تثقيفية، من خلال نخبة من المدربين الخبراء الذين سيزودون الزوار بالمعلومات عن جوانب مختلفة من الأحجار الكريمة والمجوهرات، والألماس واللؤلؤ وكيفية قراءة تقارير وتصنيفات ونصائح المعهد الأمريكي للأحجار الكريمة عند شراء المجوهرات.