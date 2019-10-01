شركات الأغذية تطالب بتعزيز حصة صادرات الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نظمت وزارة الاقتصاد اجتماع طاولة مستديرة مع عدد من شركات المواد الغذائية، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للصناعات الغذائية والمشروبات، بحضور جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية.

حضر الاجتماع الذي عقد في دبي كل من صالح لوتاه رئيس مجموعة الإمارات للصناعات الغذائية، وماسيمو فالتشوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومحمد الكمالي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، وعدد من تجار وممثلي شركات الأغذية والمشروبات الوطنية والعاملة في الدولة.

استعرض الاجتماع الاتجاهات الراهنة في إنتاج وتصدير الأغذية والمشروبات، وبحث سبل التعاون والمبادرات المشتركة بين وزارة الاقتصاد وشركات الأغذية في الدولة بالتنسيق مع مجموعة الإمارات للصناعات الغذائية والمشروبات، لتنمية هذا القطاع ودعم جهود مصدري المنتجات الغذائية وتوسيع قدرتهم على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وطرح ممثلو شركات المواد الغذائية والمشروبات خلال نقاش مفتوح، عدداً من القضايا والتحديات التي تواجه عملهم من الناحية التجارية، بما في ذلك العقبات ضمن الأسواق المحلية وأهمية التعاون لمواجهة الممارسات التجارية غير السليمة أو المخلة بالمنافسة العادلة، وكذلك العوائق التجارية غير التعرفية في الأسواق الخارجية وسبل تعزيز حصة صادرات الإمارات من السلع الغذائية فيها والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي توقعها الدولة، فضلاً عن طرح أفكار لفتح أسواق جديدة وبناء شراكات عالمية مثمرة للشركات الوطنية العاملة في هذا المجال.

وقال جمعة الكيت، إن قطاع الأغذية والمشروبات ينطوي على أهمية بالغة في الاقتصاد العالمي اليوم، حيث تمثل صادرات هذا القطاع 8% من إجمالي أنشطة التصدير العالمية. وأضاف، إن القطاع يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات ويمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية الدولة للتنمية المستقبلية.

واستعرض جمعة الكيت أبرز المؤشرات التجارية التي حققتها الدولة في هذا القطاع، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية للدولة من منتجات الأغذية والمشروبات أكثر من 92 مليار درهم في عام 2018، منها 62 مليار درهم واردات، و15 مليار درهم صادرات، و15.2 مليار درهم إعادة تصدير.

وأوضح الكيت أنه في إطار جهود الدولة لتنويع الاقتصاد، حققت الدولة نمواً بنسبة 26% في صادرات الأغذية والمشروبات في عام 2018 مقارنة بعام 2017، ونمواً في إعادة الصادرات بنسبة 28%. وبلغ إجمالي مساهمة القطاع في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 5.7%.

علاوة على ذلك، أضاف الكيت، تتبوأ الإمارات المرتبة الأولى عربياً في تجارة الأغذية والمشروبات، مستحوذة على 18% من إجمالي تجارة البلدان العربية من السلع الغذائية، وهي أكبر مصدر عربي أيضاً في هذا القطاع؛ إذ تستحوذ على 26% من إجمالي صادرات الأغذية والمشروبات من المنطقة العربية إلى العالم.

وأكد جمعة الكيت أنه بالنظر إلى وتيرة الحركة التجارية المتنامية في هذا القطاع، فإن الحاجة ملحة إلى تعزيز العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة تجارة الأغذية والمشروبات إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أهمية التعاون للاستفادة من المشاريع المستقبلية الاستراتيجية في الدولة في هذا المجال مثل مشروع «سلة الخضراوات» في إطار مبادرة الحزام والطريق، فضلاً عن الفرص الواسعة التي توفرها استضافة معرض إكسبو 2020 دبي.

واستعرض محمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، جدول أعمال لقاء الطاولة المستديرة، مشيراً إلى أن الاجتماع سيركز على مناقشة أبرز التحديات التجارية التي تواجهها الشركات الوطنية والحلول المقترحة لها، وتحديد الوجهات التجارية والأسواق الواعدة للشركات الغذائية ليتم التعاون في تعزيز وصول المنتجات الغذائية الوطنية إليها، وكيفية رفع الوعي وبناء القدرات في هذا القطاع الحيوي، لبناء خطة عمل مشتركة بين الوزارة ومجموعة الإمارات للصناعات الغذائية والمشروبات لتحفيز ودعم هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.