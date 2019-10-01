شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك للتوزيع» توزع 1.194 مليار أرباحاً مرحلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) بالتمرير على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 0.0955 درهم لكل سهم / قيمة إجمالية تقارب 1.194 مليار درهم / على المساهمين عن الأشهر الستة الأولى من العام 2019.
وجاءت موافقة المجلس بعد الاجتماع الذي عقده أمس الأول في أبوظبي، وذلك بحسب ما أعلنت عنه الشركة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وحددت الشركة تاريخ آخر يوم للشراء لاستحقاق الحصول على الأرباح ال 7 من أكتوبر / تشرين الثاني 2019، في حين حددت ال 8 من الشهر ذاته لبدء تداول السهم بعد خصم الأرباح، واليوم التالي ال 9 من أكتوبر لإغلاق السجل الخاص بالمساهمين.
يشار إلى أن أرباح الشركة ارتفعت إلى 1.17 مليار درهم (0.09 درهم / للسهم) في نهاية النصف الأول 2019، مقابل 1.12 مليار درهم في فترة المقارنة.
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