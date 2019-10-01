«غرفة عجمان» توقع مذكرة تفاهم مع «جيونجييدو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365” وقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان، مذكرة تفاهم مع هيئة «جيونجييدو» لتسريع الأعمال والعلوم كوريا الجنوبية، بهدف تعزيز الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لتعزيز التجارة والاستثمار بين الطرفين، وتنفيذ فعاليات ولقاءات مشتركة تعزز الشراكات وتبادل الخبرات.

شهد توقيع مذكرة التفاهم في مقر الغرفة غالب خليفة المهيري، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، ووقع مذكرة التفاهم من جانب غرفة عجمان محمد علي الجناحي - المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار، ومن جانب هيئة «جيونجييدو» لتسريع الأعمال والعلوم، كيجون كيم الرئيس التنفيذي للهيئة ...و«غرفة الفجيرة» توقع اتفاقية مع 3 مراكز لإنجاز المعاملات



الفجيرة: ”الخليج 365”

وقعت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة اتفاقية مع ثلاثة مراكز لخدمات رجال الأعمال في مقر الغرفة، صباح أمس، في إطار تطلعات وسياسة الغرفة لتقديم خدماتها لمنتسبيها بتقريب منافذ تأدية الخدمات لإنجاز معاملاتهم.

وقع الاتفاقية عن الغرفة سلطان جميع الهنداسي المدير العام الغرفة، فيما وقع عن مركز الساحل الشرقي لخدمات رجال الأعمال عبدالله أحمد مبارك الحمودي مالكه ومديره العام، وعن مركز المستقبل للخدمات (تسهيل) محمد عبدالله الهاشمي مالكه ومديره العام، فيما وقع عن مركز دبا لخدمات رجال الأعمال سالم محمد علي العبدولي مالكه ومديره العام.