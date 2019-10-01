بيانات صينية ضعيفة تفقد النفط 1.5%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبط النفط أمس الاثنين، إذ ظلت الآفاق الاقتصادية للصين ضعيفة، حتى مع تحسن بيانات التصنيع، في ظل ضغط الحرب التجارية الجارية مع الولايات المتحدة على نمو الطلب لدى أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتاً، أو 1.6%، إلى 61.06 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتاً، أو 1.4%، إلى 55.32 دولار للبرميل.

وارتفع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في الصين إلى 49.8 في سبتمبر أيلول، بتحسن طفيف عما كان متوقعاً وبزيادة عن 49.5 في أغسطس/‏ آب.

لكن بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات أظهرت أنه ظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش على أساس شهري.

وحذرت الصين أمس الاثنين من أن أي فك ارتباط بين الصين والولايات المتحدة سينجم عنه عدم استقرار في الأسواق الدولية، وذلك بعد أن قالت مصادر إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إلغاء قيد شركات صينية من البورصات الأمريكية.

في غضون ذلك، استعادت السعودية أكبر مصدري النفط طاقة الإنتاج إلى 11.3 مليون برميل يومياًَ بعد هجوم على اثنتين من منشآتها النفطية هذا الشهر، وذلك حسبما أبلغت مصادر رويترز الأسبوع الماضي، لكن أرامكو السعودية لم تؤكد حتى الآن استعادة عملياتها بالكامل، وبينما تحافظ السعودية على الصادرات من خلال السحب من المخزونات والطاقة الإنتاجية الفائضة، لا يزال من غير الواضح حجم ما تمت استعادته بالفعل من إنتاجها.

من جهة أخرى، قال مصدران مطلعان أمس الاثنين إن إنتاج النفط الروسي انخفض إلى 11.24 مليون برميل يومياً في الفترة من الأول إلى التاسع والعشرين من سبتمبر/‏أيلول من متوسط 11.29 مليون برميل يومياً في أغسطس/‏آب.

وبموجب اتفاق مبرم بين أعضاء أوبك ومنتجين من خارج المنظمة، وافقت روسيا على خفض الإنتاج بواقع 228 ألف برميل يومياً عن مستواه في أكتوبر/‏تشرين الأول 2018. ووفقاً لحسابات رويترز التي تحسب طن النفط بواقع 7.33 برميل فإنه يتعين على روسيا خفض الإنتاج إلى ما بين 11.17 و11.18 مليون برميل يومياً، وكان الإنتاج الروسي مرتفعاً نسبياً بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين مما عطل نصف إنتاج المملكة.

(وكالات)