شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بختام التعاملات..وبورصة قطر تتراجع للجلسة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، آخر جلسات شهر سبتمبر، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية لليوم الثانى على التوالى، وصعدت بورصة دبى مدفوعة بقطاعى الخدمات والاستثمار، وربح رأس المال السوقى 166 مليون درهم، فيما تراجعت بورصة البحرين بضغوط جنى الأرباح، وهبطت بورصة قطر للجلسة الثالثة على التوالى.

بورصة دبىقلص المؤشر العام لسوق دبى المالى، ارتفاعه بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، آخر جلسات شهر سبتمبر، ليصعد بنسبة 0.02% رابحاً 0.53 نقطة ليغلق عند مستوى 2781.07 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك. بورصة دبىقلص المؤشر العام لسوق دبى المالى، ارتفاعه بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، آخر جلسات شهر سبتمبر، ليصعد بنسبة 0.02% رابحاً 0.53 نقطة ليغلق عند مستوى 2781.07 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 65.7 مليون سهم محققة ما قيمته 94.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 1649 صفقة لـ33 سهما، وارتفع 15 سهما، وانخفض 15 سهماً، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.46%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.20%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.90%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.76%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 4.62%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 4.12%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.27%، ثم سهم شركة داماك العقارية بنسبة 4.08%. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.45% رابحاً 36.50 نقطة ليغلق عند مستوى 8091.76 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.19% خاسراً 7.20 نقطة ليغلق عند مستوى 3777.44 نقطة. بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.45% رابحاً 36.50 نقطة ليغلق عند مستوى 8091.76 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.19% خاسراً 7.20 نقطة ليغلق عند مستوى 3777.44 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 135 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 119 شركة، فيما تراجعت 54 شركة.

وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.89%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.71%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.49%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.35%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.34%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.27%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.79%.

وجاء سهم "بروج للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.21%، ثم ولاء بنسبة 4.31%، ثم جبل عمر بنسبة 3.73%، فيما تصدر سهم "أسيج" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.53% ثم متلايف إيه أى جى العربى بنسبة 2.82%، ثم مجموعة السريع بنسبة 2.06%.

Advertisements بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.28% خاسرة 28.7 نقطة، لتغلق عند مستوى 10367.08 نقطة. بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.28% خاسرة 28.7 نقطة، لتغلق عند مستوى 10367.08 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 185.7 مليون سهم بقيمة 402.9 مليون ريال قطرى عبر 10.2 ألف صفقة، وارتفع 20 سهما، وانخفض 21 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.6%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.35%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.03%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.96%. بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط قطاع البنوك. بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط قطاع البنوك.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.31% خاسراً 17.4 نقطة ليغلق عند مستوى 5678.70 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% خاسراً 24.95 نقطة ليغلق عند مستوى 6174.78 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.04% خاسراً 1.78 نقطة ليغلق عند مستوى 4713.82 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 102.1 مليون سهم بقيمة 19.1 مليون دينار كويتى عبر 4765 صفقة.

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.54%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.63%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%.

وجاء سهم "شركة التعمير للاستثمار العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.35%، تلاه شركة مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 9.60%، ثم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 7.54%، فيما تصدر سهم " شركة أموال الدولية للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 20% ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 12.33%، ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 10.75%".





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.09% خاسراً 1.38 نقطة ليغلق عند مستوى 1516.53 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية.

وجرت التداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.1 مليون سهم بقيمة 292.5 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 7.10% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.56%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.