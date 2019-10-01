شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 30- 9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 30-9-2019.

إيقاف تداول 20 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً. إيقاف تداول 20 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً.

والشركات التى تم إيقاف تداولها هى الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، التوفيق للتأجير التمويلى، مجموعة عامر القابضة، القاهرة للزيوت والصابون، القناة للتوكيلات الملاحية، المصرية لتطوير صناعة البناء، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، المجموعة المصرية العقارية، دلتا للإنشاء والتعمير، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب، الأهلى للتنمية والاستثمار، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، العربية للصناعات الهندسية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، مصر للفنادق، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، الإسكندرية للخدمات الطبية، البنك المصرى الخليجى.





البورصة تخسر 1.3 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مشتريات محلية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.415 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 224.1 مليون ورقة مالية بقيمة 688.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.3 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.25% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.35%، والعرب على 12.4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.27% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.72%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.2 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 7.4 مليون جنيه، 29.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 14257 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2032 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17318 نقطة، وهبط مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 5284 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 520 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1393 نقطة، زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.51% ليغلق عند عند مستوى 456 نقطة.

وارتفعت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 55 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.





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وضمت الأسهم المرتفعة:

- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 1.694 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.93%

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 56.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.92%

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 25.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.28%

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب بسعر إغلاق 6.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.73%

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 6.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.70%





وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة اودن للاستثمارات المالية-1 بسعر إغلاق 0.244 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.91%

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 23.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.67%

- حق الاكتتاب لشركة آرابيا انفستمنتس هولدنج-2 بسعر إغلاق 0.038 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.32%

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 15.460 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.19%

- البنك المصرى الخليجى بسعر إغلاق 0.533 دولار بنسبة تراجع بلغت 5.66%