شكرا لقرائتكم خبر عن "ماريديف" توقف عقود العمل فى فنزويلا بسبب العقوبات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، على قرار الإدارة التنفيذية بوقف العمل بجميع العقود المبرمة فى دولة فنزويلا اعتباراً من 29 إبريل الماضى، ودراسة الموقف القانونى بشكل متكامل، ويأتى ذلك امتثالاً للعقوبات الأمريكية على الحكومة الفنزويلية، ولصعوبة التأمين على العاملين والوحدات البحرين ضد أخطار الحروب، وهو ظرف قهرى تواجهه الشركة بالعمل على إيجاد عقود بديلة فى أسواق أخرى للحفاظ على مستويات جيدة للتشغيل.

يذكر أن حجم العقود الموقعة لمجموعة الشركات-بدون عقود فنزويلا-يبلغ حالياً 373 مليون دولار للسنوات من 2019 وحتى 2021 وهو ما يعمل على تحسين نتائج المجموعة بشكل مؤثر بدءاً من 2020.

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وفى سياق متصل يعقد مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر، لمناقشة القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019.