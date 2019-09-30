شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن "الرخصة التجارية الافتراضية" الجديدة فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار تنفيذ وثيقة الخمسين التي أصدرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مطلع العام الجاري ، أطلق الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، "الرخصة التجارية الافتراضية"، وذلك وفق أعلى الضوابط القانونية الدولية لمزاولة الأعمال رقمياً.

1 - تم اطلاق "الرخصة التجارية الافتراضية"، في إطار تنفيذ وثيقة الخمسين " البند الثالث " والتي أصدرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مطلع العام الجاري.

2 - "البند الثالث " من الوثيقة ينص على إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، والتي سيتم من خلالها منح رخص تجارية افتراضية

3 - لا يشترط منح رخصة التجارة الافتراضية الإقامة في دبي

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4 - الرخصة التجارية الافتراضية، هي ثمرة التعاون بين اقتصادية دبي وكل من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبي، ومركز دبي المالي العالمي، واللجنة العليا للتشريعات - دبي ومدينة دبي الذكية

5 - تركز الرخصة التجارية الافتراضية، على 3 قطاعات رئيسية، هي: الصناعات الإبداعية، والتكنولوجيا، والخدمات، وفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

6 - تباشر اقتصادية دبي استقبال طلبات رجال الأعمال والمستثمرين وكذلك الراغبين في بدء نشاطهم الافتراضي من 101 دولة من خلال الموقع الإلكتروني www.vccdubai.ae أو عبر مكاتب "في إف إس غلوبال"، والمنتشرة في أكثر من 11 موقعاً حول العالم.

7 - ستلعب الرخصة التجارية الافتراضية، دوراً في استقطاب ما يزيد عن 100 ألف شركة.