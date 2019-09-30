شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تطلق "الرخصة التجارية الافتراضية " للإستثمار من خارجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أطلق الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي اليوم "الرخصة التجارية الافتراضية"، وهي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة الخمسين التي أصدرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مطلع العام الجاري، وتحديدا البند الثالث منها والخاص بإنشاء أول منطقة تجارية افتراضية، والتي سيتم من خلالها منح رخص تجارية افتراضية دون اشتراط الإقامة في دبي وفق أعلى الضوابط القانونية الدولية لمزاولة الأعمال رقميا انطلاقا من دبي.

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وأكد نائب حاكم دبي أن مسيرة تطوير بيئة الأعمال في دبي تخطو خطوات كبيرة في تحديث الأطر التنظيمية الاقتصادية للوصول للمركز الأول بين أفضل بيئات الأعمال على مستوى العالم بفضل رؤية و توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و متابعة و تشجيع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حيث تم خلال الأشهر القليلة الماضية اتخاذ جملة من القرارات والمبادرات المؤثرة التي تواكب المستجدات العالمية وتوظف معطياتها لتأكيد ريادة دبي وترسخ مكانتها كأحد أهم المراكز الاقتصادية في العالم.