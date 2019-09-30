شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد الخليج 365..«موديز» تتوقع نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر لـ5.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365”، مجموعة من الأخبار الاقتصادية اليوم الأثنين، وكان أبرزها التقرير الصادر عن وكالة موديز الدولية، والذى توقع أن يحقق إجمالى الناتج المحلى لمصر نموا بنسبة 5.6٪ فى عام 2019 و5.8٪ في عام 2020. وكالة موديز تتوقع نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر لـ5.6% العام الجارى توقعت وكالة موديز الدولية، أن يحقق إجمالى الناتج المحلي لمصر نموا بنسبة 5.6٪ فى عام 2019 و5.8٪ في عام 2020، مشيرة إلى أن البنوك سوف تستفيد أيضا من زيادة نمو الائتمان، والتى ستكون توقعاتها أكثر من 15٪ في عام 2020. التمثيل التجارى يدعو شركات صربيا للاستفادة من مزايا مصر للاستثمار بأفريقيا شارك المستشار التجارى أحمد بديوى، مدير إدارة أفريقيا بالتمثيل التجارى، وأسامة صالح رئيس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الصربى، فى الندوة التى نظمتها غرفة التجارة والصناعة الصربية بالتنسيق مع سفارة جمهورية مصر العربية فى صربيا عن الفرص التى تقدمها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتطوير مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول البلقان وأفريقيا. Advertisements حديد عز تجرى تخفيضاً فى أسعارها يتراوح ما بين 600-1000 جنيه للطن أعلنت شركة حديد عز يوم الاثنين، خفضاً كبيراً في أسعار بيع مصانعها، حيث خفضت سعر بيع حديد التسليح الأطوال بمقدار 600 جنيه ليصبح 11.290 جنيه للطن و1000 جنيه للفائف لتصبح 10.890 جنيه للطن وهذه الأسعار شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة تسليم أرض المصنع. "أو سى آى" و"أدنوك" تستكملان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بتأسيس شركة "فرتيجلوب" أعلنت شركة "أو سى آى إن في" وشركة "بترول أبوظبى الوطنية" (أدنوك) عن إنجاز اتفاقية شراكة استراتيجية يتم بموجبها دمج أصول "شركة أدنوك للأسمدة" فى منصة شركة "أو سى آي" للأسمدة النيتروجينية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنشاء شركة رائدة على مستوى العالم.

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