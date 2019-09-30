شكرا لقرائتكم خبر عن أرزان بمنطقة مقاومة قوية – تحليل صباحي – 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار (ARZAN) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليختبر السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 27.00 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.30% بما يعادل 0.60 نقطة ، ويأتي ارتفاع السهم وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، و وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 25.00 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 27.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.50 ومستوى المقاومة 28.00 .