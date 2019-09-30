شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بنك الخليج (GBK) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وسط استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.71% بما يعادل -2.00 نقطة ، ليستعد السهم بهذا الانخفاض بكسر مستوى الدعم 278.09 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 246.00 إلى 330.00) ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 278.09 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 263.98 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 273.00 ومستوى المقاومة 284.00 .