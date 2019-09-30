شكرا لقرائتكم خبر عن كابلات بمستويات لم يصلها منذ عامين تقريباً – تحليل صباحي – 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد سهم شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (CABLE) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليهاجم السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة المحوري 490.00 ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 3.37% بما يعادل 16.00 نقطة ، ليصل لمستويات لم يطأها منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2017، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، ونلاحظ مع ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، وبدء ظهور تقاطع سلبي بها .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة تأكيده اختراق مستوى المقاومة المحوري 490.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 510.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 480.00 ومستوى المقاومة 510.00 .