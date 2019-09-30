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شكرا لقرائتكم خبر عن أبيار يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة أبيار للتطوير العقاري (Abyaar) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.63% بما يعادل 0.20 نقطة ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .
لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 13.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 11.50 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.00 .
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