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سيرا يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 30-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سهم مجموعة سيرا القابضة (1810) أرباحاً جيدة في آخر جلساته ، لينجح بهذا الارتفاع باختراق خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، بالتزامن مع قدرته على التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل السهم أرباحاً كبيرة بلغت نسبتها 8.00% بما يعادل 1.38 نقطة ، مصحوباً بزيادة ملحوظ بأحجام التداول ، أمام بدء محاولته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

 

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 18.00 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 19.30 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 19.30 .

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