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شكرا لقرائتكم خبر عن سابك محاط بالإشارات السلبية - تحليل صباحي – 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سابك (2010) في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.86% بما يعادل -0.80 ريال ، ويأتي انخفاض السهم وهو محاط بعدد من الضغوط السلبية ، أولها سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 87.70 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 97.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 90.00 ومستوى المقاومة 97.00 .
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