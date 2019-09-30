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شكرا لقرائتكم خبر عن البحري يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي - 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم البحري (4030) ارتفاعاً في آخر جلساته ، وذلك بدعم إيجابي متواصل من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول ، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 28.57 ، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى البعيد (من 35.15 إلى 24.50) ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
لذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 28.57 ، ففي حالة اختراق هذا المستوى سيفتح السهم أمامه المجال لتحقيق المزيد من المكاسب ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 29.82 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.50 ومستوى المقاومة 29.60 .
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