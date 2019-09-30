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شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحكير يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مجموعة الحكير (1820) الارتفاع في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.90% بما يعادل 0.42 ريال ، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 15.20 ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 15.20 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 16.50 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.50 ومستوى المقاومة 16.00 .
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