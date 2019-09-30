شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يرتفع بصعوبة – تحليل صباحي - 30-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) بصورة طفيفة في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.17% بما يعادل 0.02 ريال ، ويأتي ارتفاع السهم على اثر استناده لدعم خط اتجاه صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 12.10 ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 12.10 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 12.85 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.70 ومستوى المقاومة 12.40 .