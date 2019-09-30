قال البنك المركزي المصري يوم الاثنين إن إجمالي عجز ميزان المعاملات الجارية اتسع إلى 8.2 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 من ستة مليارات دولار في السنة السابقة.
وأضاف البنك المركزي أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 5.9 مليار دولار للفترة ذاتها من 7.7 مليار دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي: اتساع عجز المعاملات الجارية لمصر إلى 8.2 مليار دولار في 2018-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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