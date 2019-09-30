البنك المركزي: اتساع عجز المعاملات الجارية لمصر إلى 8.2 مليار دولار في 2018-2019

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لمبنى البنك المركزي المصري

قال البنك المركزي المصري يوم الاثنين إن إجمالي عجز ميزان المعاملات الجارية اتسع إلى 8.2 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 من ستة مليارات دولار في السنة السابقة.

وأضاف البنك المركزي أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 5.9 مليار دولار للفترة ذاتها من 7.7 مليار دولار.