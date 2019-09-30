مجلس إدارة هيئة العقار يستعرض خطة تنفيذ التسجيل العيني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه الثامن برئاسة وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد الحقيل خطة عمل الهيئة لتنفيذ التسجيل العيني للعقار، والدور الذي تقوم به اللجنة الدائمة المشكلة من الهيئة ووزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية لتنفيذ خطة التحول واستراتيجية التواصل، وبدء أعمال التسجيل العيني للعقار حسب الخطة المعدة لها وفقا للنظام الحالي.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن المجلس وقف على متابعة ما تم في الاجتماعات السابقة، إضافة إلى عدد من البنود المدرجة على جدول أعماله، وما قامت به الهيئة من أعمال ومنجزات في الربع الثالث من عام 2019 لتنفيذ خطة عملها.

ولفتت إلى أن الهيئة أطلعت المجلس على ما تم إنجازه في المحطات الرئيسة من مشروع استراتيجية القطاع العقاري والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمواءمة الاستراتيجية مع مستهدفات برامج الرؤية.